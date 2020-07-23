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وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:33 م
بيتزا فاهيتا الدجاج
بيتزا فاهيتا الدجاج
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رشا عوني
تحتار النساء دومًا في نوعية الأكلات التي تقدمها بشكل يومي، وتحتاج إلى تجديد السفرة وابتكار وصفات طبخ جديدة حتى لا يملّ أطفالك، وفي نفس الوقت تقدمين لهم أكلات صحية مغذية وسهلة التحضير.

ومن أكثر الأكلات التي يحبها الأطفال البيتزا، ويمكنك تحضير البيتزا في المنزل بوصفات سهلة وسريعة تنال إعجابهم، لذا نقدم لكِ وصفة جديدة، وهي طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج.

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مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج


3 كوب دقيق
3 ملاعق زيت زيتون
ملعقة خميرة
ملعقة سكر
ملعقة ملح صغيرة
كوب ماء دافئ


مكونات فاهيتا الدجاج :

2 ملعقة زيت نباتي
صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة
كوب فلفل ملون شرائح
بصلة مقطعة شرائح
بهارات الفاهيتا

- كوب جبن شيدر
- كوب جبن موتزاريلا
- صلة بيتزا


طريقة عمل بيتزا فاهيتا دجاج : 
قومي بتحضير الفاهيتا أولا ، ضعي الدجاج والفلفل الملون في مثلاة مع الزيت وشوحيها وضيفي التوابل واتركيها تبرد

قومي بتحضير عجينة البيتزا ، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والماء الدافئ، وضيفي الخميرة والزيت واعجنيها جيدا وضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تتماسك ، واتركيها تختمر ساعة 

قطعي العجين كرات متوسطة وافرديها 

ضيفي صلصة البيتزا أولا ثم رشة من الجبن الشيدر ثم ضعي فاهيتا الدجاج  ثم ضعي فوقها الجبن الموتزاريلا وأدخليها الفرن على درجة 180 لمدة 20 دقيقة . 
قدمي البيتزا ساخنة
وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج
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