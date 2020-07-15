أكلة جديدة ومغذية.. شوربة الباذنجان اللذيذة

يعد الباذنجان من الأكلات المغذية التى تحتوى على قدر عالى من الفيتامينات والأملاح المعدنية وفى مقدمتها الحديد وبالرغم من ذلك لايرغب البعض فى تناوله بسبب عدم حبهم لمذاقه.





وعرض موقع " food.ndtv " طريقة جديد لعمل الباذنجان بمذاق شهى مع الطماطم وتشكيلة كبيرة من الطماطم.





مكونات شوربة الباذنجان

6-7 باذنجان صغير

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بذور الكمون

1 ملعقة صغيرة بذور الخردل

6-7 قرون الثوم

1 كوب بصل مقطع

1 كوب طماطم مقطع

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

1 ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة من أوراق الحلبة المجففة

1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

الماء حسب الحاجة

ملح للتذوق

طريقة عمل شوربة الباذنجان:

1. يقلى الباذنجان حتى يصبح ذهبي اللون

2. يسخن الزيت في مقلاة ، تضاف بذور الكمون ، بذور الخردل ، الثوم ، البصل ، الطماطم والملح.

3. يقلب لعدة دقائق ثم يضاف مسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكركم ومسحوق الكزبرة.

4. يصب بعض الماء حتى لا تحترق ، ثم يضاف السكر وأوراق الحلبة المجففة وأوراق الكزبرة.