AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أكلة جديدة ومغذية.. شوربة الباذنجان اللذيذة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:18 م
اكلة جديدة ومغذية
اكلة جديدة ومغذية .. شوربة الباذنجان اللذيذة
Advertisements
اسماء محمد
يعد الباذنجان من الأكلات المغذية التى تحتوى على قدر عالى من الفيتامينات والأملاح المعدنية وفى مقدمتها الحديد وبالرغم من ذلك لايرغب البعض فى تناوله بسبب عدم حبهم لمذاقه.

وعرض موقع " food.ndtv" طريقة جديد لعمل الباذنجان بمذاق شهى مع الطماطم وتشكيلة كبيرة من الطماطم.

مكونات شوربة الباذنجان 
6-7 باذنجان صغير
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بذور الكمون
1 ملعقة صغيرة بذور الخردل
6-7 قرون الثوم
1 كوب بصل مقطع
1 كوب طماطم مقطع
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة
1 ملعقة صغيرة سكر
½ ملعقة صغيرة من أوراق الحلبة المجففة
1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
الماء حسب الحاجة
ملح للتذوق
 
طريقة عمل شوربة الباذنجان:
1. يقلى الباذنجان حتى يصبح ذهبي اللون
2. يسخن الزيت في مقلاة ، تضاف بذور الكمون ، بذور الخردل ، الثوم ، البصل ، الطماطم والملح.
3. يقلب لعدة دقائق ثم يضاف مسحوق الفلفل الأحمر ومسحوق الكركم ومسحوق الكزبرة.
4. يصب بعض الماء حتى لا تحترق ، ثم يضاف السكر وأوراق الحلبة المجففة وأوراق الكزبرة.
5. يطهى لمدة 10-15 دقيقة أخرى، يزين بالكزبرة الطازجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

بالطريقة الهندية.. فاجئي عائلتك على الفطار بشوربة المانجو.. فيديو

أحلى من المحلات.. صينية سمك بمذاق لا يقاوم

صحي ولذيذ.. طريقة عمل الكباب النباتي

سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل قوارب البطاطس المحشوة الملونة

ترشيحاتنا

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

بمجموع ٦٥ ٪؜ .. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية بكلية الشرطة

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

بديل البروتين.. الحل السحري بأقل التكاليف لفرد الشعر

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور

يحرق 300 سعر حراري في نصف ساعة.. 10 فوائد لتمرين نط الحبل

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور