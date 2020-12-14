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أخبار العالم

لبنان.. تحديد موعد جلسة استجواب حسان دياب في قضية مرفأ بيروت

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:25 م
حسان دياب
حسان دياب
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن القاضي فادي صوان، حدد جلسة لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشأن قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن صوان حدد الخميس المقبل كموعد لجلسة استجواب دياب، فيما أعلن عقد جلسة للاستماع إلى الوزراء المدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، رفض اليوم الخضوع لاستجواب القاضي فادي صوان في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قالت مصادر إنه ورغم تواجده في السراي اليوم، إلا أنه أعلن أنه لن يستقبله.

وأكدت مصادر السراي لقناة "إل بي سي" اللبنانية، أن حسان دياب ملتزم بالبيان الذي صدر عنه الأسبوع الماضي ما يعني حكما أنه لن يستقبل القاضي صوان.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني رسمي  قوله اليوم، إن حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وقال المصدر الرسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن المحقق العدلي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. 

ولم تتسن وكالة "رويترز" بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق. 

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
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