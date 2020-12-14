مفاعلات نووية.. خبير نظم يكشف كارثة سببها عطل جوجل

قال مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، إن هذه اول مرة في تاريخ "جوجل" يحدث مثل هذا العطل، وقد تعطلت كل خدمات جوجل ومنها يوتيوب وغيرها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، لافتا الي ان جوجل لديها "مزارع سيرفرات"، في مختلف دول العالم لتقديم خدماتها، وتلك السيرفرات مصممة خصيصا لتكون ضد اي اعطال فهي تشبه نظم تشغيل المفاعلات النووية.





وتابع مصطفى ابو جمرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه العطل لم يدم طويلا ولكن آثر بشكل كبير على الكثيرين ممن يعتمدون على هذا المحرك البحثي، ومن الممكن ان يكون لهذا العطل تآثير على ثقة المستخدمين من رواد الاعمال باعتمادهم على جوجل بشكل كامل.





واشار الي إنه بالتأكيد سيتم دراسة هذه العطل هندسيا من قبل "جوجل"، منوها ان هذا العطل حدث على مستوى عدة دول وهذا ان دل يدل على ان الخطأ حدث في احدى المراكز الرئيسية، موضحا أنه من الممكن ان تعيد جوجل النظر في الشبكات الهندسية لها حتى تتلاشى حدوث هذا الخطأ مرة اخرى.





واضاف ان هذا العطل الذي لم يستغرق وقت طويل كلف الاقتصاد العالمي مليارات، وتسعى كل الدول للحصول على 5g لسرعة اكبر للانترنت لنمو اقتصادي اكبر.





وكان قد رصد موقع دوان ديكتور مشكلة الان باغلب بخدمات جوجل منها خدمة البحث الجي ميل واليوتيوب وجوجل درايف وستاديا ومتجر جوجل، واشتكي العديد من الاشخاص على مستوي العالم بسقوط الموقع والخدمات المقدمة من جوجل بشكل عام.



