نجل ربيع ياسين يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا فى منتخب مصر للشباب



هاجم عمر ربيع ياسين نجم ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم بعد إصابة 17 لاعبا من صفوف المنتخب ووالده بفيروس كورونا .



وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " الاتحاد الونسي ربنا يكرمه مقعد ٥ منتخبات في فندق واحد معسكر إقامة واحد و كل ٢ لاعيبة في غرفه واحده !!" .

وأضاف : " عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في تونس طبيعي لازم تؤدي إلى كارثة ١٧ لاعبة إيجابي و المدير الفني" .



واستقر مسئولو الجبلاية على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .



ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية امام منتخب ليبيا غدا الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا.





