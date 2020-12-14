ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجل ربيع ياسين يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا فى منتخب مصر للشباب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:42 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
Advertisements
عمرو الحلوانى


هاجم عمر ربيع ياسين نجم ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم بعد إصابة 17 لاعبا من صفوف المنتخب ووالده بفيروس كورونا .

وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " الاتحاد الونسي ربنا يكرمه مقعد ٥ منتخبات في فندق واحد معسكر إقامة واحد و كل ٢ لاعيبة في غرفه واحده !!" .

وأضاف : " عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في تونس طبيعي لازم تؤدي إلى كارثة ١٧ لاعبة إيجابي و المدير الفني" .

واستقر مسئولو الجبلاية على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد  أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".

وكان عادل محفوظ مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2001  أصيب بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية العينة على أن يجري مسحة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في ضربة البداية امام منتخب ليبيا غدا  الثلاثاء فى إطار افتتاحية مشوار شباب الفراعنة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا.



 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة ثنائي الأهلي والطلائع فى منتخب الشباب بفيروس كورونا

ربيع ياسين يفرض الانضباط داخل منتخب الشباب وينهى أزمة لاعب الأهلي

مسحة جديدة الثلاثاء.. إصابة مدير منتخب مصر للشباب بكورونا

إصابة ربيع ياسين بفيروس كورونا

إصابة ربيع ياسين و 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

بعد إصابة 18 لاعبا بكورونا.. مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب بتونس

ترشيحاتنا

لا يناسب الدوري الإنجليزي.. أسطورة مانشستر يسخر من محمد صلاح

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

رصدتها الأقمار الصناعية.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد اليوم

مشرد معاشه 6 آلاف جنيه ويعيش على الرصيف.. تفاصيل

مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي

ايمن حفنى يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لابنته عائشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمير ذاتي.. دراسة توضح كيف يقوم فيروس كورونا بـ اتلاف الرئة

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت hundai accent 2021 الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا .. صور

راغدة شلهوب لـ صدى البلد: المذيع المستفز يضر الضيف والمشاهد.. ولا أستضيف فنانا "عشان أبهدله"