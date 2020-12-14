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فن

"الإسبانية" مفاجأة حاتم عمور في ألبوم بلا حدود

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:23 م
حاتم عمور
حاتم عمور
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سعيد فراج


قرر النجم المغربي حاتم عمور، أن يغني باللغة الإسبانية للمرة الأولى ضمن أغاني ألبومه الجديد بلا حدود، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال بداية السنة المقبلة.   

" بلا حدود " يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرا لها ويحرص دائما على توظيفها، وأغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية، بالإظافة إلى الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم. 

ويضع حاتم حاليا ملامح ألبومه الجديد، بالإتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزا نهاية السنة الحالية.  كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على شكل فيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيا مع النمط الذي نهجه في إصدار ألبوم بلاعنوان.   

يشار أن حاتم عمور سبق وأن شارك في عمل إسباني، بعنوان " Nos Fuimos Lejos " في نسخته العربية وذلك رفقة الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس والكوبي ديسمبر بوينو والمنتج المغربي العالمي ريدوان. 

 جدير بالذكر أن " بلا عنوان " أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا و استطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي و مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب و حققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.
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