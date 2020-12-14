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لم نتوقف عن العمل.. رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون للموجة الثانية من فيروس كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:40 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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محمد حليم قنديل
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد تم عمل تخفضيات كبيرة جدا علي مرور السفن عبر القناة وصلت إلى 17.5% للسفن القادمة من شمال غرب أوروبا و45% للقادمين من الساحل الشرقي الأمريكي وهذه التخفضيات عملت علي جذب السفت للمرور عبر قناة السويس.

وأضاف «ربيع» خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن التجارة العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال ازمة انتشار فيروس كورونا بجميع دول العالم وجاء هذا التأثير بنسبة ببن 11 إلى 16.5% من المعدل الطبيعي لها.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن التجارة في مصر أرتفعت بنسبة 8% بشهادة منظمات عالمية متخصصة في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قناة السويس لم تتوقف يوما واحدا عن العمل حتي في أصعب ظروف الطقس واستمر العمل داخل القناة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستعدة دائما لاي جائحة أو أزمة تمر، متابعا أن القناة تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية تحسبا لانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك جناح كامل داخل المستشفي تحسبا لاي إصابات بفيروس كورونا المستجد لكي يتم علاجها.
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