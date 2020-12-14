غزل المحلة ينصر الأهلي: نحن من طالبنا بنقل ملعب المباراة

أكد حسام عزو، نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف العام على الكرة، أن اللجنة الأمنية التي كانت تعاين الإستاد كان لها بعض الملاحظات التي حالت دون استضافته مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال عزو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قبل مواجهة سموحة وغزل المحلة بالدوري: "اللجنة الأمنية التي جاءت لمعاينة إستاد غزل المحلة كان لها بعض الملاحظات التي تسبب في عدم استضافة مباراة الأهلي".





وأضاف: "تعلقت الملاحظات بعدد الكاميرات وبعض التجهيزات الأمنية، ونحن مَن طلبنا من اتحاد الكرة أن يتم نقل المباراة إلى القاهرة".





واختتم تصريحاته قائلا: "تواصلنا مع لجنة المسابقات والنادي الأهلي وتم الاتفاق على أن تقام مباراة الدور الأول في إستاد الأهلي ومباراة الدور الثاني في إستاد المحلة".





وكانت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت رسميا إقامة مباراة الأهلي مع غزل المحلة بملعب "الأهلي we السلام" لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامتها في إستاد غزل المحلة.





وتقرر تبديل مباراتي الفريقين، لتكون مباراة الدور الأول على ملعب الأهلي، ومباراة الدور الثاني على ملعب غزل المحلة بعد موافقة الناديين.



