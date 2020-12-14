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الشهر المقبل .. مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد.. فيديو

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:16 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي أحمد موسي ، إن هناك 13 لاعبا في منتخب مصر للشباب أصيبوا بفيروس كورونا وهذا بناء علي تصريحات وزارة الشباب والرياضة .


وأضاف موسي خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن وزير الشباب والرياضة تواصل اليوم مع بعثة المنتخب المتواجدة في تونس للاطمئنان عليهم قبل مباراة الغد مع المنتخب الليبي .


وأوضح أحمد موسي ، أن هناك مباحثات تتم الان من اجل عودة الفريق من تونس الي مصر او استكمال الفريق المباريات وهذا ما سيتم تحديده خلال الساعات القادمة .


وتابع أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الشهر المقبل ويشارك بها لأول مرة 32 دولة وسيتم اجراؤها في موعدها .


واستكمل أحمد موسى، أن هناك لجنة تم عملها في مصر لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة  باستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد.
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