الشهر المقبل .. مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي ، إن هناك 13 لاعبا في منتخب مصر للشباب أصيبوا بفيروس كورونا وهذا بناء علي تصريحات وزارة الشباب والرياضة .









وأضاف موسي خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن وزير الشباب والرياضة تواصل اليوم مع بعثة المنتخب المتواجدة في تونس للاطمئنان عليهم قبل مباراة الغد مع المنتخب الليبي .









، أن هناك مباحثات تتم الان من اجل عودة الفريق من تونس الي مصر او استكمال الفريق المباريات وهذا ما سيتم تحديده خلال الساعات القادمة . وأوضح أحمد موسي عودةتحديده









وتابع أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الشهر المقبل ويشارك بها لأول مرة 32 دولة وسيتم اجراؤها في موعدها .







