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تعليم

انطلاق امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. الطلاب يمتحنون العربي والأحياء على التابلت

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
الامتحانات الاكترونية
الامتحانات الاكترونية
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ياســـمين بدوي
تنطلق اليوم الثلاثاء امتحانات أولى ثانوي التدريبية الإلكترونية عبر التابلت في جميع محافظات الجمهورية ، حيث يمتحن الطلاب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020  اللغة العربية (3 ساعات) - الأحياء (ساعة ونصف).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، "كل يوم في الامتحانات التجريبية هو يوم تدريبي وليس امتحان بالمعنى الدارج، وليس به درجات، وإنما هو فرصة للتعرف على شكل الأسئلة الجديدة والتأقلم مع التابلت واختبار الشبكات". 

وأضاف وزير التربية والتعليم : ان حدوث اي مشكلة تقنية أثناء سير هذه الامتحانات التدريبية هو أمر لا يستدعي اى توتر ، لان اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي ، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لانه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سمحنا بدخول هذا الامتحان التدريبي من أى مكان (المدرسة او المنزل) وكذلك في اى وقت من ٩ صباحا الى ٩ مساء ، مشيرًا إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء الى أى عمل جماعي.

وستكون الأسئلة سهلة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم "في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها".

وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إرشادات مهمة لطلاب أولى ثانوي لأداء الامتحانات التدريبية المقرر انطلاقها الثلاثاء القادم.

وتمثلت هذه الإرشادات فيما يلي: "يجب على الطالب التأكد من تحديث التابلت، ويجب التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على رقم 16580 ثم اختيار  رقم 9 في حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط (دليل الصيانة)".

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه يجب على الطالب التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة من خلال الدخول على موقع https://study.ekb.eg 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الايميل المدرسي الخاص بـ Office 365 او عن طريق الموقع http://moe-register.emis.gov.eg 

كما أكد وزير التربية والتعليم أنه لابد من التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان عبر هذا الرابط 
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