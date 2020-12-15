انطلاق امتحانات أولى ثانوي التدريبية.. الطلاب يمتحنون العربي والأحياء على التابلت

وأضاف وزير التربية والتعليم : ان حدوث اي مشكلة تقنية أثناء سير هذه الامتحانات التدريبية هو أمر لا يستدعي اى توتر ، لان اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي ، و لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لانه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" .





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سمحنا بدخول هذا الامتحان التدريبي من أى مكان (المدرسة او المنزل) وكذلك في اى وقت من ٩ صباحا الى ٩ مساء ، مشيرًا إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء الى أى عمل جماعي.



