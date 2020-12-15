تعرف على الأبراج الأكثر حظا في العام الجديد 2021

أيام قليلة ويحل العام 2021 يتمنى فيه الجميع أن ينالوا حظا جيدا، وهنا يلعب علم الفلك و الأبراج دور كبير في تحديد هذا بسبب دراسة مواقع الكواكب والنجوم التي تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على حظوظنا كل عام، ومن خلال هذا الموضوع الذي نقدمه لكم من خلال موقعنا وقناتنا على اليوتوب حظك اليوم توقعات الابراج سوف تعرف على الابراج الاكثر حظا فى العام الجديد 2021، وفقا لما نشره خبير الابراج نور فيصل.

برج الدلو

برج الدلو سيجد الحظ حليفه سنة 2021 سواء في حياته المهنية فكوكب المشتري وزحل سيكونان في بيت الدلو هذا ما سيجعله يوسع افاقه. من دون شك يستحق مولود برج الدلو هذا الحظ لان العام الذي مر اي عام 2020 كان الاسوأ على الإطلاق ومواليد هذا البرج ممكن ان ياكدو لنا هذا الامر . في العام الجديد 2021 العلاقات ستصبح أقوى والبرج هذا سيختبر نشاطًا لم يختبره من قبل وكل ذلك سيمكنه من الاستفادة من حظه الى اقصى حد ممكن.

عام سيكون فيه النجاح، والرخاء.. اي ان مولود برج الدلو سيتمكن من كسب المزيد من المال وبالتالي حل مشاكله العديدة.

هو عام تحقيق الإستقرار الطويل الأمد.. والمقصود بهذا هو أن ما سيحدث خلال العام الجديد سيجعل النجاحات في الأعوام التالية سهلة ولا تحتاج الى بذل الكثير من الجهود. الحظ سيطال كل مجالات الحياة، المهنية والعاطفية والمادية والصحية والإجتماعية.

الأعزب سيتزوج والمتزوج سيختبر فترة رائعة والذي يخطط للإنجاب سيتمكن من تحقيق الحمل خلال العام 2021 .

الذي يدرك تمامًا أهمية إستغلال الفترات الناجحة سيتمكن من الإستفادة من العام بشكل تام وكلي. ورغم أن العام هو عام قطف الثمار ولكن ذلك لن يجعل يتوقف عن وضع الجهود بل على العكس فهو سيبذل كل الجهود .. وفي الواقع كل جهد سيتم بذلها ستكون نتائجه إيجابية أضعافًا مضاعفة عن الأعوام السابقة.



برج الاسد

مع أو من دون الحظ الأسد هو نجم الأبراج فهو الملك الذي ما تنفك الأضواء تلاحقه في كل مكان يذهب اليه. وكل هذا يتم مع الأسد من دون أي مجهود يذكر وذلك لأن المجد يعبر تمامًا عن شخصيته. شخصية الاسد لا تملك كاريزما نادرة فحسب بل هي تجذب الحظ الجيد إليها.

تزول عنك المتاعب، التي طالما عانيت منها، وستجد الراحة ، وتنتهي الضغوط التي سادت في الفترة السابقة، وستُساعدك الأجواء المهنية الجيدة لتنطلق بقوة، وستعرف تغييرًا مفاجئًا في طبيعة عملك أو في مكان عملك، إمضاء عقد عمل جديد أو العمل على مشروع جديد، وتتمتع بقدرة قوية لتعزيز ثقتك بنفسك بطريقة أكثر إيجابية فيما يتعلق بالعائلة والعلاقات الإجتماعية، وستنعم بفترات طويلة من الإستقرار والطمأنينة، وقد تذهب في رحلة إستجمام، وتُحدث تغييرًا على المستوى الشخصي طالما حلمت به .

العام 2021 سيحمل كل الحظ خاصتا على صعيد الارتباط لانو مواليد برج الاسد يعتبرون هم اكثر مواليد الابراج حظا على صعيد الارتباط والزواج والخطوبة

برج الاسد سيستمتع بصحة جيدة بعدما ان اجتاز فى السنة الماضية 2020 ربما مشاكل صحية خاصتا ان المشتري وزحل السنة الماضية كانا معا فى البيت السادس الذي يعتبر احد بيوت المرض والتدهور الصحي .

كما ان حياته المهنية ستكون مثالية والنجاحات ستكون حليفته في كل شيء يقوم به في العام الجديد وسوف يعوض جميع الاخفاقات والفشل الذي رافق بعض مواليد برج الاسد فى السنة الماضية وسيكون العام الجديد هو عام الفرح والبروز ونجاح.الحظ سيطال كل مجالات الحياة، المهنية والعاطفية والمادية والصحية والإجتماعية. إستمع بحظك الجيد أيها الاسد لانك تستحقه من دون شك.

برج الميزان

يمكن لمواليد برج الميزان التطلع الى عام مذهل فيه الحظوظ والفرح سواء على الصعيد المهني او الصعيد العاطفي. العام 2021 سيكون حافل بالقوة والعزم والتصميم من أجل المضي قدمًا وتحقيق الأهداف. ما ينتظر الميزان خلال العام هو الكثير من الوفرة العاطفية والمهنية. في الواقع على الصعيد العاطفي الميزان سيكون محظوظًا جدًا وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

الأعزب سيجد نفسه يرتبط في علاقة حب جديدة وذلك لانه مقاربات التواصل ستختلف وتتبدل وهذا ما سيساعد الاعزب على العثور على الحب والمرتبط سيساعده الفلك بتواجد المشتري وزحل فى البيت الخامس الذي هو بيت الحب والرمانسية على التقرب من الشريك.

الحظ سيكون حليف الميزان أيضًا على الصعيد المادي . وبالتالي في حال أراد الإستثمار عليه عدم التردد وذلك لان المال متوفر والحظ موجود. ولكن الحظ لا يعني ترك الامور للصدف إذ يجب التخطيط وبشكل منطقي وعقلاني قبل إتخاذ القرارات.



برج الجوزاء

عام سحري ينتظر الجوزاء الذي هو في الواقع واحد من الأبراج الأكثر حظًا في العام الجديد 2021 وذلك لان جوبيتر وساتورن سيكونان في مواقع مثالية لبرج الجوزاء . جميع مجالات حياة الجوزاء ستختبر فترة غير مسبوقة من الإنتعاش. الحياة المهنية ستكون في ذروتها حتى الفئة التي ستقوم بعدد من المخاطرات سيكون الحظ الى جانبها وسيتضح بأن كل ما قامت به كان صائبًا ومنطقيًا.

سيكون الحظ حليفك في العام الجديد، وستكون الظروف مناسبة لأخذ قرارات جريئة، وخاصة أنَّك تتمتع بالحيوية والطاقة، وتتوسع دائرة إتصالاتك وتتجه إلى تغيير مكان الإقامة، ولديك حظوظ كبيرة لسفر خارج البلاد تحقق من ورائه مكاسب مادية .

لا شيء سيقف بوجه الجوزاء فالعام الجديد بالفعل سيكون فترة مثالية لن تتكرر قبل فترة طويلة. لذلك إستعد أيها الجوزاء لتقبل كل تلك الطاقة الإيجابية لانها ستوفر لك الكثير من النجاح والحب والسعادة.

برج القوس

العام الجديد يحمل الكثير من الرضا على الصعيدين العاطفي والمهني. العام الجديد سيكون تمامًا كما يحلم به مواليد برج القوس وذلك لأنه سيكون «سيد» مصيره خلال الفترة القادمة. القوس سيختبر فترة مثالية على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وسيكون هناك الكثير من المكاسب المالية لمواليد برج القوس خاصتا لمن يشتغلون فى الجال الحر او خاص كما أنه سيتمكن من إنجاز مشاريع عديدة لم يتمكن من إنجازها خلال السنوات الماضية. الحظ سيكون حليف البرج هذا على الصعيد المادي وسيكون هناك المال الوفير طوال العام. الحياة العاطفية ستكون مثالية سيجد الحب والسعادة والرومانسية سواء كان مرتبطًا أو أعزبًا.

أنت على موعد مع المفاجآت في بداية العام 2021، يتحسن المناخ الفلكي بشكل مُلفت، وتُبادر بقرارات تُذهل من حولك، وتخوض طرق جديدة على الصعيد المهني، وستُسجّل تطورات مهمة جدًا، وتعيد السيطرة على الأمور وتجد حلولًا لمشاكلك، وهناك إمكانية لأن تحصل على ترقية أو على زيادة على الراتب، وتكافئك الأقدار فتتوج جهودك السابقة، وتحقق ما أردت، وتشعر بالإستقرار والراحة.

العام الجديد يوفر لك كل الحظ أيها القوس لذلك إحرص على الإستفادة منه وعدم الجنوح إلى التطرف او التسرع في الخيارات والقرارات لأن ذلك سيحول عامًا مثاليًا الى آخر سيء للغاية.

برج الجدي

عبور جوبيتر في البيت الثاني للجدي (برج الدلو) سيترك أثره الإيجابي على حياة البرج هذا خلال العام الجديد. كل ما حصل العام الفائت وكان له أثره السلبي سيتم التخلص منه ومن تداعياته. العام الجديد مثالي من أجل الإستثمار وذلك لان الحظ حليف الجدي على الصعيد المادي والعاطفي ايضا. في الواقع الجدي الذي لطالما عانى على الصعيد المادي سيجد نفسه وربما للمرة الأولى من فترة طويلة يعيش فترة من الرخاء المادي. العمل والإستثمارات الذكية التي سيقوم بها ستجعل المال يتدفق وسيتمكن من شراء كل ما يحتاج اليه ولا يحتاج اليه من دون أن يصل الى مرحل الإفلاس التي لطالما إختبرها.

الجدي أيضًا برج متفائل وبالتالي هو يقارب الحياة بعقلية متفائلة وبما أن العام 2021 كما قلنا يحمل الطاقة الإيجابية فإن المزاج الإيجابي سيجذب طاقة العام اليه.



برج الحمل

برج الحمل هو من بين الابراج المحظوظة خلال العام الجديد 2021 . العام الجديد سيكون غير متوقعًا وإستثنائيًا لجميع مواليد الحمل ، تطرأ على حياتك تطورات كبيرة، ومفاجآت جميلة جدًا وغير متوقعة، وستكون الأمور كلها لصالحك، واحتمال حصول تغييرات جذرية في الحياة العائلية والإجتماعية، وهناك طاقة إيجابية ستكون مصدرًا لقوة كبيرة تجعلك تقوم بخطوات تؤثر على حياتك المهنية بشكل إيجابي على المدى القصير والبعيد، وستكون على موعد مع المفاجآت، وتصل إلى إنجازات كبيرة لم تخطر على بالك، وتتاح لك الفرص رغم كل شئ، وتتمتع بجاذبية ورونق، وتكون محط الأنظار من الطرف الآخر، ويحوم حولك الأصدقاء والأحباء.