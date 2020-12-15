وائل جمعة: زيارتي لـ الأهلي أمر مُقدس.. ودخلت النادي 3 مرات فقط منذ خروجي

أكد وائل جمعة، المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لم يدخل إلى القلعة الحمراء سوى 3 مرات فقط منذ رحيله عن النادي.





وقال جمعة في تصريحات لقناة الأهلي: "دخلت النادي الأهلي 3 مرات فقط منذ خروجي من النادي، وزيارة الأهلي أمر مقدس بالنسبة لي".





وأضاف:" بدايتي مع فريق الأهلي كانت مباراة ريال مدريد واكتسبت ثقة الجمهور منذ اللقاء الأول، حيث كان المهمة ثقيلة بعد رحيل سمير كمونة عن الفريق".





وأوضح، أن قضى 14 عاما في الأهلي اعتبرهم من افضل فترات حياتي، حصد خلالها العديد من الألقاء وزامل العديد من اللاعبين المميزين.



