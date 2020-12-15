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رياضة

وائل جمعة: زيارتي لـ الأهلي أمر مُقدس.. ودخلت النادي 3 مرات فقط منذ خروجي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد رشاد
أكد وائل جمعة، المدافع السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لم يدخل إلى القلعة الحمراء سوى 3 مرات فقط منذ رحيله عن النادي.

وقال جمعة في تصريحات لقناة الأهلي: "دخلت النادي الأهلي 3 مرات فقط منذ خروجي من النادي، وزيارة الأهلي أمر مقدس بالنسبة لي".

وأضاف:" بدايتي مع فريق الأهلي كانت مباراة ريال مدريد واكتسبت ثقة الجمهور منذ اللقاء الأول، حيث كان المهمة ثقيلة بعد رحيل سمير كمونة عن الفريق".

وأوضح، أن قضى 14 عاما في الأهلي اعتبرهم من افضل فترات حياتي، حصد خلالها العديد من الألقاء وزامل العديد من اللاعبين المميزين.

ولعب وائل جمعة مع فريق الأهلي منذ عام 2001 وحتى2014 حيث اعتزل كرة القدم، بعدما استطاع تحقيق الدوري 8 مرات، وكأس مصر 3 ألقاء ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات ومثلهم كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.
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