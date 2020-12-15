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موسيماني: فايلر أعطاني أصعب مهمة.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي
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محمود محسن
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن بطولة الدورى المصري كان محسوم للنادي الأهلي تحت قيادة فايلر وفي مهنتنا نحترم المدربين الاخرين وكان لا بد من إعطائه حقه.

وأضاف موسيماني خلال لقائه لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي إم سي أن كل ما قمت به اننى ختمت المسابقة بشكل مميز وحصدنا اغلب النقاط الموجودة وفايلر كان سعيدا باننى أكملت المهمة التى بدأها في كافة البطولات فى الفوز ببطولة الدورى والكأس وأفريقيا.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أن فايلر أعطى لي أصعب مهمة وهى الفوز بالبطولات لأنه الاصعب ختام البطولات وليس بدايتها.

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزه الأول أمس بمسابقة الدوري على حساب مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المسابقة المحلية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لهم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ؛ حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
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