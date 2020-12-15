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حوادث

العناية الإلهية تنقذ سائق توك توك قبل سرقته من شخصين في إيتاي البارود

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:48 ص
سائق توك توك
سائق توك توك
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أسماء الجنبيهى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة توك توك بالإكراه، عقب استدراج السائق والاستيلاء على التوك توك الخاص به، بعد تهديده بسلاح أبيض، علي الطريق الزراعي أمام مدخل قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من الأهالي بضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة توك توك بالإكراه، عقب استدراج السائق والاستيلاء على التوك توك الخاص به، بعد تهديده بسلاح أبيض، علي الطريق الزراعي أمام مدخل قرية التوفيقية التابعة لمركز ايتاي البارود.

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