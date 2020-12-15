في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات عن الفنانة علوية جميل





- اسمها الحقيقي "اليصابات خليل مجدلانى"





- تعددت القابها ما بين "ملكة أدوار الشر" و"المرأة الحديدية"، واشتهرت في السينما بأدوار الأم أو الحماة القاسية





- انضمت لفرقة رمسيس مع الفنان يوسف وهبي عام 1925 وكان عمرها 15 عامًا





- من أشهر مسرحياتها "توسكا، الطلاق، الكونت دى مونت كريستو، الوطن، راسبوتين، النائب المحترم، دم ملوث". بينما كان أول أدوارها "أحدب نوتردام" عام 1927.





- عرفت علوية جميل بين زميلاتها فى المدرسة الفرنسية باسم "مودموازيل جان دارك"، وكانت تعتز بهذا اللقب، لأنه يؤكد جدارتها في فن التمثيل الذي تعشقه





- تزوجت من الفنان القدير محمود المليجي، في عام 1939، وشاركته العديد من الأفلام، وظلت معه حتى وفاته





- اعتزلت "علوية" للفن، منتصف الستينيات.





- توفيت في عام 1994، دون أن تعلم نقابة الممثلين بوفاتها وشيعت جنازتها من كنيسة الموارنة في مصر الجديدة





تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة علوية جميل فهمى، فهي من مواليد 15 ديسمبر 1910، ونرصد لكم عبر السطور التالية أبرز المعلومات عنها.