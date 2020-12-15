ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون رئيسا لكل الشعب الأمريكي دون تفرقة. 

وقال بايدن في كلمته للشعب الأمريكي: " حان وقت قلب الصفحة. ساكون رئيسا لكل الامريكيين. ساعمل بجهد من اولئك الذين لم يصوتوا لي، كما اعمل مع الذين صوتوا لي". 

وأعرب بايدن عن تعازيه لأسر ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا: "اقدم التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 الف وفاة". 

واشار بايدن إلى أن الشعب الأمريكي يعتبر قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة المنتخبة. 

ووجه حديثه إلى الشعب الأمريكي قائلا: "فقدنا 300,000 أميركي جراء جائحة كورونا، وسنتجاوز جائحة كورونا وكل الصعاب معا". 

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي. 

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الإثنين، الشعب الأمريكي إلى طي صفحة الانتخابات الأمريكية والعمل على وحدة أمريكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمر محرج .. بايدن يستفز ترامب ويوجه له رسالة خاصة جدا

ضربة لترامب.. الخدمات العامة الأمريكية تعترف بفوز بايدن

ترامب يمنح الضوء الأخضر لعملية نقل السلطة إلى بايدن

حملة بايدن وهاريس تعلن بداية مرحلة نقل السلطة من ترامب رسميا

الخدمات العامة الأمريكية: بايدن وهاريس هما الفائزان بالانتخابات

أول لقاء لـ بايدن عقب إعلان بدء المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة

ترشيحاتنا

احترس منها .. 6 أسباب وراء تبول الأطفال الليلي

حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدا

رئيس ميناء الإسكندرية: الحاجات اللي اتحرقت ملهاش صاحب

هل قراءة سورة يس لقضاء الحوائج صحيح ؟.. مستشار المفتي يجيب

موجز السوشيال .. تحذير من أمير مرتضى حول انتخابات الزمالك .. ورسالة من تركي آل الشيخ

شاهد.. أحمد حاتم بإطلالة كلاسيكية رفقة هنا الزاهد وجميلة عوض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور