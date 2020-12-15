بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون رئيسا لكل الشعب الأمريكي دون تفرقة.





وقال بايدن في كلمته للشعب الأمريكي: " حان وقت قلب الصفحة. ساكون رئيسا لكل الامريكيين. ساعمل بجهد من اولئك الذين لم يصوتوا لي، كما اعمل مع الذين صوتوا لي".





وأعرب بايدن عن تعازيه لأسر ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا: "اقدم التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 الف وفاة".





واشار بايدن إلى أن الشعب الأمريكي يعتبر قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة المنتخبة.





ووجه حديثه إلى الشعب الأمريكي قائلا: "فقدنا 300,000 أميركي جراء جائحة كورونا، وسنتجاوز جائحة كورونا وكل الصعاب معا".





وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.



