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رياضة

عمر ربيع ياسين يهاجم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين
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القسم الرياضي
هاجم الإعلامي عمر ربيع ياسين الاتحاد الافريقي لكرة القدم واتحاد شمال افريقيا بسبب إصرارهم على إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا رغم إصابة شباب الفراعنة بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب عمر ياسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : اتحاد شمال افريقيا يقرر إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا في معادها بكره عادي جدا الساعة ٢، وفيه ١٤ لاعب و مدربهم عنده كورونا ومفيش نقطة دم من الاتحاد الأفريقي ولا اتحاد شمال افريقيا انهم حتي يأجلوا الماتش ويطمنوا علي سلامة الولاد، كل اللي هامهم البطولة تتلعب".

وأضاف: "١١ لاعبا في الملعب و2 حراس مرمي علي دكة البدلاء و لاعب هو ده تشكيل منتخب مصر بكره في ليبيا في تصفيات امم افريقيا ٢٠٢١  ، لو كان منتخب تونس و لا المغرب الوضع كان هيبقى ايه ؟؟؟؟ مفيش حد يكلم الاتحاد الافريقي يقولهم خلي عندكم دم والأرواح أهم من الكورة!!!".

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بـ منتخب مصر للشباب المتواجد في تونس للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي والجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب إيجابية عينة 17 لاعبًا إلى جانب المدير الفني ربيع ياسين.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن": "نتيجة المسحة الثانية ستظهر في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وفي ضوء النتيجة سنتخذ القرار المناسب، وهناك تنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأوضح: "الأهم بالنسبة لنا جميعا صحة منتخب الشباب والمباراة لا تهمنا ولم نستعجل في اتخاذ قرارات لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية".

وتابع: "تم التنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن هناك طائرة خاصة فى حال العودة إلى مصر".

واستطرد: "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين لا يشعرون بأي أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".

وأضاف: "90% من لاعبي منتخب الشباب يشاركوا مع أنديتهم بالدوري، ويتم إجراء مسحات كورونا باستمرار لهم، لم تظهر أي أعرض علي لاعبي منتخب المصابين بكورونا، والمسحة الثانية ستحسم مصير مباراة ليبيا".

واختتم: "تواصلت مع طبيب الاتحاد الإفريقي وأكد لي أن تواجد 15 لاعبًا سيكون عددا كافيا لخوض منتخب الشباب مباراة ليبيا".
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