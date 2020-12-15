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أخبار العالم

الإمارات عن انفجار سفينة وقود في جدة: الجماعات الإرهابية تسعى لتقويض استقرار المنطقة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
انفجار في ميناء جدة
انفجار في ميناء جدة
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قسم الخارجي
أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف سفينة لنقل الوقود في مدينة جدة السعودية، وذلك عبر زورق مفخخ. 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس الاثنين، أن إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته الشركة قوله: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة. 

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.
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