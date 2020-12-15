محافظ سوهاج يلتقي أبناء المحافظة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مع عدد من شباب سوهاج خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.
واستمع محافظ سوهاج إلى آراء ومقترحات الشباب، مؤكدا على دعم المحافظة للشباب والمبادرات الشبابية، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع شباب سوهاج، وتنظيم عدد من الفعاليات منها مبادرة "من حقك تعرف" والتي يقوم الشباب من خلالها بزيارة المشروعات التنموية بجميع مراكز سوهاج والتعرف عليها، مشيرا إلى عقد مؤتمر " سوهاج المستقبل " لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
ولفت " الفقي" إلى تنظيم لقاء دوري للشباب بعدد 50 شاب وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم، مشيرا إلى أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم، وعلينا الاستماع إلى أفكارهم ودراستها والاستفادة منها.
على جتنب أخر تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة أى معوقات، بحضور ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .
كما تفقد نائب محافظ سوهاج سير العمل بالإدارة وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشيدا بمستوى الأداء داخل الإدارة وسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين، وحسن التنسيق بين الادارة والادارات الفرعية التابعة، موجها بالعمل على رفع معدلات الأداء بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالدور الأرضى بالمديرية تيسيرا عليهم.
وأكد " القاضي " على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمديرية.