محافظ سوهاج يلتقي أبناء المحافظة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، مع عدد من شباب سوهاج خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.





واستمع محافظ سوهاج إلى آراء ومقترحات الشباب، مؤكدا على دعم المحافظة للشباب والمبادرات الشبابية، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع شباب سوهاج، وتنظيم عدد من الفعاليات منها مبادرة "من حقك تعرف" والتي يقوم الشباب من خلالها بزيارة المشروعات التنموية بجميع مراكز سوهاج والتعرف عليها، مشيرا إلى عقد مؤتمر " سوهاج المستقبل " لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.





ولفت " الفقي" إلى تنظيم لقاء دوري للشباب بعدد 50 شاب وفتاة بكل لقاء كإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم، مشيرا إلى أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم، وعلينا الاستماع إلى أفكارهم ودراستها والاستفادة منها.







