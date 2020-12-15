بدون ضرائب أو رسوم.. تكاليف ترخيص الموتوسيكلات والسيارات الكهربائية في مصر.. صور

ملاك السيارات الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية في مصر كانوا يعيشون في السابق معاناة كبيرة بسبب إلزامهم بالذهاب إلى المرور شهريا لتجديد الرخص المؤقتة لمركباتهم، إلا أنه صدر منذ أيام قرار أثلج صدورهم وهو القرار الخاص بتمكينهم من ترخيص سياراتهم بشكل دائم.
وفي هذا السياق نعرض عليكم تكاليف ترخيص السيارات الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية في مصر.
السيارات الكهربائية
بعد صدور قرارات بمنح ملاك السيارات الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية تراخيص نهائية مثل السيارات التقليدية، توجه المواطنون إلى وحدات المرور لترخيص السيارات الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية وسط ترحيب كبير من إدارات المرور.
رسوم ترخيص السيارات الكهربائية
عند توجه أحد المواطنين إلى المرور لترخيص سيارته الكهربائية يجد أن الرسوم المقرر من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن تقدر بـ 600 جنيه مصري للسنة الواحدة و1800 جنيه مصري لترخيص 3 سنوات ولا توجد ضرائب.
رسوم ترخيص الموتوسيكلات الكهربائية
وعند توجه أحد المواطنين إلى مرور العجمي لترخيص الموتوسيكل الكهربائي الخاص به، وجد أن الرسوم المقررة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن تقدر بـ 250 جنيها مصريا للسنة الواحدة و 750 جنيها مصريا لترخيص 3 سنوات ولا توجد ضرائب.
وتشمل بنود رسوم ترخيص ملاك السيارات الكهربائية والموتوسيكلات الكهربائية التي يتم دفعها، وبند تطوير اللوحات وتأمين اللوحات وقيمة الملصق الإلكتروني وتكاليف إصدار رخصة التسيير وطابع الشهيد ورسم استخدام اللوحات والفحص الفني المميكن ونموذج الفحص الفني وطفاية الحريق ولا توجد ضريبة مثل السيارات البنزين.