بدون ضرائب أو رسوم.. تكاليف ترخيص الموتوسيكلات والسيارات الكهربائية في مصر.. صور

السيارات الكهربائية





رسوم ترخيص السيارات الكهربائية

عند توجه أحد المواطنين إلى المرور لترخيص سيارته الكهربائية يجد أن الرسوم المقرر من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن تقدر بـ 600 جنيه مصري للسنة الواحدة و1800 جنيه مصري لترخيص 3 سنوات ولا توجد ضرائب.















