أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور



كما نعلم أنه قبل أيام قليلة لم يكن ملاك الموتوسيكلات او السيارات الكهربائية في مصر لديهم إمكانية الترخيص بشكل دائم لكن كانت السيارات و الموتوسيكلات ترخص بشكل مؤقت وتجدد الرخصة كل شهر.





موتوسيكلات كهرباء







وبعد صدور قرارات بمنح ملاك السيارات و الموتوسيكلات الكهربائية تراخيص نهائية مثل الموتوسيكات و السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين توجه المواطنون بالفعل إلى وحدات المرور لأستبدال اللوحات و الرخص المؤقتة بلوحات و رخص دائمة .



موتوسيكلات كهرباء فى مصر



وكان من أول المواطنين الذين أنهوا إجراءات الترخيص السيد علي عبد وسألناه عن تجربته وقال انة توجة الي وحده مرور العجمي - الاسكندرية و قابل مدير الوحده و كان ملم بموضوع ترخيص الموتوسيكلات و المركبات الكهربائية و انهي التعامل و الفحص في خلال ساعه و سلم اللوحات المؤقته و استلم اللوحات الجديده و الرخصه لمده ٣ سنوات و التكلفه تقريبا ٨٠٠ جنيه لمده ثلاث سنوات.





ترخيص موتوسيكلات كهرباء في مصر







وأضاف عبدة أنه لا توجد رسوم او مصروفات سوي التأمين الاجباري و اللوحات و الرخصه و بعض الاوراق و الحاجات دي و انه كان من المعارضين لفكره الموتوسيكل الكهرباء الي ان قام بتجربته و شرائه و اعجب به اشد الإعجاب.







تكاليف ترخيص موتوسيكلات كهربائية في مصر





