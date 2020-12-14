ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:03 ص
أول موتوسيكل كهربائي
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر
Advertisements
اشرف عطية
كما نعلم أنه قبل أيام قليلة لم يكن ملاك الموتوسيكلات او السيارات الكهربائية في مصر لديهم إمكانية الترخيص بشكل دائم لكن كانت السيارات و الموتوسيكلات ترخص بشكل مؤقت وتجدد الرخصة كل شهر.

موتوسيكلات كهرباء

وبعد صدور قرارات بمنح ملاك السيارات و الموتوسيكلات الكهربائية تراخيص نهائية مثل الموتوسيكات و السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين توجه المواطنون بالفعل إلى وحدات المرور لأستبدال اللوحات و الرخص المؤقتة بلوحات و رخص دائمة .

موتوسيكلات كهرباء فى مصر

وكان من أول المواطنين الذين أنهوا إجراءات الترخيص السيد علي عبد وسألناه عن تجربته وقال انة توجة الي وحده مرور العجمي - الاسكندرية و قابل مدير الوحده و كان ملم بموضوع ترخيص الموتوسيكلات و المركبات الكهربائية و انهي التعامل و الفحص في خلال ساعه و سلم اللوحات المؤقته و استلم اللوحات الجديده و الرخصه لمده ٣ سنوات و التكلفه تقريبا ٨٠٠ جنيه لمده ثلاث سنوات.

ترخيص موتوسيكلات كهرباء في مصر

وأضاف عبدة أنه لا توجد رسوم او مصروفات سوي التأمين الاجباري و اللوحات و الرخصه و بعض الاوراق و الحاجات دي و انه كان من المعارضين لفكره الموتوسيكل الكهرباء الي ان قام بتجربته و شرائه و اعجب به اشد الإعجاب.

تكاليف ترخيص موتوسيكلات كهربائية في مصر

وأوضح أن الموتوسيكلات الكهربائية مختلفة تماما عن البنزين و تسارعها افضل و لا ينتج عنها شخونة لأنها لا تعتمد علي نظام الحريق و ان التوازن افضل و لا يوجد اهتزازات و الأمان رائع والموتوسيكلات الكهربائية متطورة جدا.
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف