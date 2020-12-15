فاتحة خير ومكسب.. البرلمان يوافق نهائيا على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط

قال رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، إن ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط له أهمية خاصة، مضيفا خلال الجلسة العامة ان" الاتفاق يضم الدول المنتجة و المصدرة للغاز و هو مكسب لجمهورية مصر العربية و تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي و هذا مكسب وفاتحة خير على مصر و المنطقة" .





وافق البرلمان على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.





وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها" ووٌفق علي ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرةبتاريخ 22/9/2020".





وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في إحترام حقوق الاعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه المواردواستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم منالغاز الطبيعي.





وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلي خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجلصياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك منأجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.





كما يهدف المنتدي، إلي مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق اعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.





ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.



