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محافظات

محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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احمد علي
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري ٣ تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم، وذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لمواجهة الأزمات.


بدأت التجارب بإخلاء مديرية الشباب والرياضة بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأثنى المحافظ على تنفيذ التجربة بشكل رائع في وقت مناسب، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات البسيطة في البيان العملي يوم ٢٠ ديسمبر.

كما شاهد المحافظ تجربة الإخلاء الثانية بمديرية التربية والتعليم بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشاد المحافظ بسرعة تنفيذ تجربة الإخلاء في وقت زمني قياسي، بجانب التنظيم المتميز وخروج العاملين بشكل يدل على مدى وعي المواطنين بأهمية تجربة الإخلاء، موجهًا الشكر لكافة العاملين على التزامهم بتعليمات الإخلاء.

واختتم المحافظ بمشاهدة تجربة الإخلاء بمديرية التضامن الاجتماعي بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، موجهًا بتلافي عددًا من الملاحظات.
محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم
محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم
محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم
محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم
محافظ الغربية يشهد 3 تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم
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