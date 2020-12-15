الجولة الثانية.. العميد يجهز صفقة جديدة للظهور أمام سموحة في ديربي الإسكندرية





ويقام ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة يوم الجمعة المقبلة في ثاني جولات الدوري المصري .





وشارك الجاميكي روماريو وليامز في تدريبات زعيم الثغر بصفة يومية من أجل استعداده لخوض المباراة القادمة أمام نادي سموحة





و عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول إلى التدريبات الجماعية ؛ استعدادا للمباراة القادمة أمام سموحة.





بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري. وكان حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري منح لاعيبه راحة من تدريبات أمس بعد الفوز على

وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على منافسه، بيراميدز ، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري ، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية ، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق ، عقب تحقيق الفوز في أولى جولات الدوري المصري والظهور بمستوى جيد.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوى المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته غدا استعداد لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.