أب يقتل رضيعه بسبب لعبه على البلايستيشن

قتل أب عديم الرحمة ابنه البالغ من العمر سبعة أسابيع لأنه "لم يتوقف عن البكاء" أثناء لعبه على جهاز البلايستيشن الخاص به.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، نفذ جوزيف ماكدونالد الهجوم المروع على ابنه لوكاس في مدينة بينالا بأستراليا.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة العليا في فيكتوريا إن ماكدونالد ضرب ابنه أو صدم رأسه بجسم صلب ، مما تسبب في إصابات دماغية "كارثية".

قال القاضي ستيفن كاي إن والدة الطفل سامانثا دكمانتون سمعت بعد ذلك ضجيجًا عما يفعلها طفلها الصغير.

لتذهبت بعدها إلى الصالة لترى زوجها المتهم يهز الطفل وهو يلعب على جهاز البلايستيشن.

قال المتهم لزوجته المدونة حينها أنه يقوم بتعذيبه وتقويمه

أصيب الطفل حينها بالدوار لتأخذه أمه إلى المستشفى في اليوم التالي.

وفي النهاية أعلن وفاة الطفل بشكل مأساوي بعد أربعة أيام بعد أن وجد الأطباء أنه في حالة حرجة.