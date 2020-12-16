حكم الصلاة بالمناكير وحكم الخروج به

حكم الصلاة بالمناكير، المرأة إذا وضعت مناكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة تتوجه إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى عز وجل، وفي حالة وضع المرأة للمناكير قبل الوضوء، وإذا كان هذا المناكير ثقيلا لا تصل المياه إلى الأظافر، ففي هذه الحالة وضوؤها غير صحيح، وإذا توجهت إلى الصلاة، تكون صلاتها غير مقبولة.
هل المناكير الشفاف يبطل الوضوء
لو كان طلاء الأظافر مجرد لون فقط لا يمنع من وصول الماء فيجوز ولا شيء في ذلك، أما إذا كان طلاء يمنع الماء عليها إزالته قبل الوضوء.
هل بقايا المناكير يبطل الوضوء
أوضح الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.
وقال عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟»، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.
وأضاف أن طلاء الأظافر يعمل حائلا فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل إلى الأصابع، وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائزا، أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء إلى الأظافر، ففى هذه الحالة عليكِ أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكِ ثم تزيليه قبل أن تصلى الفجر.
حكم المناكير الحلال
وضع المناكير جائز، ولا يوجد مناكير إسلامي وغير إسلامي، وإنما الحكمة في ما إذا كان هذا المناكير شفافا ورقيقا لا يمنع وصول الماء فهنا يكون جائزا والوضوء عليه صحيح، أو أنه يعمل طبقة عازلة للأظافر ويحول دون وصول الماء إليه فيكون استعماله جائزا ولكن الوضوء عليه غير صحيح ، لافتا الى أنه يجوز للمرأة أن تتزين بوضع المناكير أو غيره.
حكم وضع المناكير والخروج به دار الإفتاء
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: "حكم خروج المرأة المتزوجة بالمكياج؟".
ورد وسام، قائلًا: "إنه يجوز للمتزوجة الخروج بالمكياج إذا كان بشكل غير ملفت للنظر، ولا يثير الغرائز، فشأن المكياج هو شأن الكحل، وقد أباح الشرع للمرأة أن تكتحل وتضع الحناء وتخرج بها".
"ما حكم مكياج المرأة خارج المنزل لتحسين حالة البشرة والمظهر؟"، سؤال حائر لدي الفتيات ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لها على «فيسبوك»، تولى الإجابة عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المكياج للمرأة لتحسين حالة البشرة والمظهر، جائز بشرطين: أن يكون غير مبالغ فيه، وتكون هذه المرأة في سائر أحوالها مُلتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية.
حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج من المنزل ولا حرمانية عليها إذا فعلت ذلك.
واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل؟» بما روي عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» رواه أبو داوود (4104).
وشدد الدكتور شوقي علام، على أنه لا يجوز للمرأة -إذا كانت خارج المنزل- أن تضع أي أشياء تلفت الأنظار إليها.
حكم وضع المكياج خارج المنزل
ذكر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة استخدام المكياج على وجهها خارج منزلها بشرط أن يكون خفيفًا - قليلًا - وغير لافت للنظر.
ونوه «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع المكياج خارج البيت»، بأن وضع مساحيق التجميل بصورة مُبالغ فيها، وخارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام، لأنه يجر إلى الفتنة، منبهًا على أن يجوز للمرأة وضع الزينة للافتة للنظر أمام زوجها في البيت، دون أن تخرج به في الشارع.