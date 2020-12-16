حكم الصلاة بالمناكير وحكم الخروج به

حكم وضع المناكير والخروج به دار الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: "حكم خروج المرأة المتزوجة بالمكياج؟".









ورد وسام، قائلًا: "إنه يجوز للمتزوجة الخروج بالمكياج إذا كان بشكل غير ملفت للنظر، ولا يثير الغرائز، فشأن المكياج هو شأن الكحل، وقد أباح الشرع للمرأة أن تكتحل وتضع الحناء وتخرج بها".









"ما حكم مكياج المرأة خارج المنزل لتحسين حالة البشرة والمظهر؟"، سؤال حائر لدي الفتيات ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لها على «فيسبوك»، تولى الإجابة عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.









وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المكياج للمرأة لتحسين حالة البشرة والمظهر، جائز بشرطين: أن يكون غير مبالغ فيه، وتكون هذه المرأة في سائر أحوالها مُلتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية.









حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج من المنزل ولا حرمانية عليها إذا فعلت ذلك.









واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل؟» بما روي عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» رواه أبو داوود (4104).









وشدد الدكتور شوقي علام، على أنه لا يجوز للمرأة -إذا كانت خارج المنزل- أن تضع أي أشياء تلفت الأنظار إليها.









حكم وضع المكياج خارج المنزل

ذكر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة استخدام المكياج على وجهها خارج منزلها بشرط أن يكون خفيفًا - قليلًا - وغير لافت للنظر.











