أنامل من ذهب.. طالبة بـ جامعة كفر الشيخ موهبة متميزة في الرسم والشعر .. شاهد

عشقت الفرشاة والألوان منذ نعومة أظافرها، وهي طفلة، وبدأت موهبتها في الرسم والتلوين تظهر مبكرًا وهي تلميذة بالمرحلة الابتدائية، فاهتمت بها أسرتها لصقل موهبتها وإحضار أدوات الرسم اللازمة لها حتى نبغت وتفوقت في مجال الرسم، وكذلك في كتابة الشعر، وشاركت في العديد من مسابقات الشعر والرسم.





عُرفت الطالبة آمال عبد الحميد الشاعر، من قرية أم سن التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وطالبة بالفرقة الثانية بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بين زملائها وأصدقائها بأنه فنانة لعشقها وتميزها في الرسم، وخاصة رسم الشخصيات بدقة متناهية تبرز موهبتها الفذة في الرسم والتلوين.





شاركت مؤخرًا، الطالبة أمال الشاعر، التي تحظى بدعم كبير من أساتذة القسم وكلية الآداب، وعلى رأسهم الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، في معرض الفنون والرسم بالكلية، بالعديد من اللوحات الفنية المُبدعة التي يظهر فيها تناسق الألوان، من بينها لوحة "بورتريه" للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، ونجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، وذلك باستخدام الفحم، ورسومات أخرى بالألوان الزيتية.





تقول الطالبة آمال الشاعر، لـ"صدى البلد"، أعشق الرسم منذ صغري، وأحظى بتشجيع كبير من إدارة الكلية هنا لأنهم يعطوننا مساحة كبيرة لممارسة الهوايات والأنشطة الفنية المختلفة، مشيرة إلى أنها تقوم بتنمية موهبتها في الرسم والشعر بصفة مستمرة، وأنها تقوم بممارسة نشاط الرسم والتلوين وتحظى بتشجيع من أسرتها لهذه الموهبة.





وأضافت، الشاعر، أنها شاركت خلال العام الجامعي الماضي في مسابقة الرسم بالجامعة، وأنها حصلت على المركز الأول في الكلية، وتم تصعيدها من إدارة الكلية إلى المسابقة العامة على مستوى كليات الجامعة، مضيفة أنها سوف تستمر في الرسم عق تخرجها في الكلية لأنها تعشق هواية الرسم والشعر.





ومن جانبه، أكد الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن الكلية حريصة على تفعيل الأنشطة الطلابية وتنمية المواهب للطلاب وتشجيعهم على ذلك لأنه يساعدهم في التفوق العلمي أيضًا، مشيرًا إلى أن رعاية الشباب تقوم بتنظيم المسابقات في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والعلمية ونقوم بتكريم الطلاب تشجيعًا وتحفيزًا لهم.







