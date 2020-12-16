أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة، أدت إلى تراكم المياه في عدد من شوارع المدن، حسب التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن تبدأ الأمطار الغزيرة مع بداية اليوم الأربعاء على القاهرة والجيزة خلال اليوم، بسبب تأثر الأجواء بوجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك شرقا ناحية غرب البلاد.
ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد 9 محافظات هطول أمطار "متوسطة إلى غزيرة – رعدية" تسقط على مدن بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، بلطيم، العريش، رفح، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، رشيد".
بينما تشهد 7 محافظات أخرى "أمطار متوسطة" وتكون على مدن الإسكندرية، ومطروح، ورأس سدر، ونخل، وكاترين، والبحيرة، والغربية، والمنوفية" .
بينما تشهد مناطق من محافظات شمال الصعيد، "أمطار خفيفة" تسقط على "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".
وقرّرت محافظتي القاهرة والجيزة، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء؛ نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال والذى سوف يكون تأثيره على اقليم القاهرة الكبرى.
كما تم التشدّيد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة.
وذلك لتلقي البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.