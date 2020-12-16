أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تشهد 9 محافظات هطول أمطار "متوسطة إلى غزيرة – رعدية" تسقط على مدن بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، بلطيم، العريش، رفح، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، رشيد".





بينما تشهد 7 محافظات أخرى "أمطار متوسطة" وتكون على مدن الإسكندرية، ومطروح، ورأس سدر، ونخل، وكاترين، والبحيرة، والغربية، والمنوفية" .





بينما تشهد مناطق من محافظات شمال الصعيد، "أمطار خفيفة" تسقط على "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا".





وقرّرت محافظتي القاهرة والجيزة، إيقاف الدراسة اليوم الأربعاء؛ نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال والذى سوف يكون تأثيره على اقليم القاهرة الكبرى.





كما تم التشدّيد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات في المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة.



