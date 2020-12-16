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وزيرة الهجرة: لسنا ضد اللغات ولكن يجب ألا ننسى هويتنا ولغتنا.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه من أهم ملفات وزارة الهجرة ملف الجيلين الثانى والثالث والذى يهتم بأبناء المصريين الذين ولدوا فى الخارج وتربوا على ثقافات مختلفة، لافتة إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لهم فى كلية الشرطة والبرلمان والمجلس القومى للمرأة.


وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه تلاحظ أن هناك شريحة كبيرة من أبناء الجيل الثانى والثالث لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم باللغة العربية، لذلك تم إطلاق مبادرة " اتكلم عربى" للتشجيع على الحديث باللغة العربية.

وتابعت أن مصر ليست ضد اللغات الأجنبية، ولكن يجب ألا ننسى هويتنا ولغتنا، مضيفة  نتعلم آه لغات أجنبية ونتعرف على ثقافات أخرى وننفتح على العالم.. بس نحافظ على لغتنا وهويتنا المصرية.

يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة للهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد إحدى المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة، بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، رياضية، ثقافية وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

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