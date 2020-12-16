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رياضة

صراع الصدارة يشعل قمة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
ليفربول ضد توتنهام
ليفربول ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، مواجهة قوية بين ليفربول حامل اللقب مع منافسه في الصدارة توتنهام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ويتقاسم توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي، مع ليفربول برصيد 25 نقطة لكل منهما، حيث تتواصل المنافسة القوية بينهما على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12 من البريميرليج.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، حيث سيضع أي منهما في الصدارة منفردًا مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

ولم يخسر توتنهام منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم، حيث خاض 12 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

كما أن ليفربول أيضًا لم يتلق غير هزيمة وحيدة، وفاز في 7 مباريات وتعادل في 4 أيضًا.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.
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