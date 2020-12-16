صراع الصدارة يشعل قمة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، مواجهة قوية بين ليفربول حامل اللقب مع منافسه في الصدارة توتنهام، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.





ويتقاسم توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي، مع ليفربول برصيد 25 نقطة لكل منهما، حيث تتواصل المنافسة القوية بينهما على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12 من البريميرليج.





ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، حيث سيضع أي منهما في الصدارة منفردًا مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.



