ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد توتنهام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام كتيبة هاري كين؟

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

يستضيف ليفربول مساء اليوم الأربعاء منافسه توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وواجه محمد صلاح فريق توتنهام في 7 مناسبات بالدوري الإنجليزي سجل خلالهما 4 أهداف وتمريرة حاسمة.


وفي مواجهة أندية العاصمة مثل تشيلسي، توتنهام، آرسنال، فولهام، وست هام وكريستال بالاس بعيدا عن آنفيلد، لم يسجل صلاح سوى هدف أو هدفين في لندن خلال المباريات الـ13 الأخيرة.


جدير بالذكر أن ليفربول وتوتنهام يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة لكل منهما، بينما يتربع سبيرز على قمة الجدول بفارق الأهداف.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات خلال مؤتمر المباراة، أمس، غياب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب عن مباراة توتنهام اليوم في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب: " من الجيد أن يكون لديك لاعبون جيدون في فريقك، لا أعتقد أن ماتيب قد يكون جاهزًا لمباراة الغد، سنري في تدريب اليوم ثم نقرر".

وتابع : " نابي كيتا ظهر في التدريبات، سنتخذ قرارًا بجاهزيته بعد تدريب اليوم أيضًا، لا أحد يشكك في جودة كيتا لكن عندما تتعرض للإصابة تحتاج إلى التوفيق والحظ حتى لا تتعرض لإصابة أخرى".

واختتم : " لقد تعرض لاعبينا للكثير من الإصابات هذا الموسم، لكننا لم نخسر الكثير من النقاط حتى الآن، خسرنا في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب: لا أهتم كثيرا بالحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. تعرف على التشكيل

محمد صلاح ينهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف في شباك ولفرهامبتون

عودة الملك.. هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ..فيديو

محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول لـ مواجهة فولهام

إصابة ماتيب مدافع ليفربول أمام فولهام في البريميرليج

ترشيحاتنا

لو بتعملها.. تعرف على مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي

فضل قراءة آية الكرسي والمعوذات قبل النوم

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

دعاء تفريج الهم مستجاب .. ردد هذه الأدعية وواظب عليها وقت الضيق

الصحة: 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة وخروج 318 متعافى

هل تقبل توبة من ارتكب كبيرة من الكبائر ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 150 عامًا من البحث.. العثور على بلاد «بنط» المفقودة بفضل القردة.. صور

داخل علبة سيجار.. العثور على قطعة خشبية منذ بناء الهرم الأكبر عمرها 5 آلاف عام

بين ذعر وكوارث طبيعية.. شاب يعبر البحر لرؤية حبيبته لآخر مرة فيجد مفاجأة في انتظاره.. صور