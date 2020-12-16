ليفربول ضد توتنهام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام كتيبة هاري كين؟





وقال يورجن كلوب: " من الجيد أن يكون لديك لاعبون جيدون في فريقك، لا أعتقد أن ماتيب قد يكون جاهزًا لمباراة الغد، سنري في تدريب اليوم ثم نقرر".





وتابع : " نابي كيتا ظهر في التدريبات، سنتخذ قرارًا بجاهزيته بعد تدريب اليوم أيضًا، لا أحد يشكك في جودة كيتا لكن عندما تتعرض للإصابة تحتاج إلى التوفيق والحظ حتى لا تتعرض لإصابة أخرى".





واختتم : " لقد تعرض لاعبينا للكثير من الإصابات هذا الموسم، لكننا لم نخسر الكثير من النقاط حتى الآن، خسرنا في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي".