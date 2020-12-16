ليفربول ضد توتنهام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام كتيبة هاري كين؟

يستضيف ليفربول مساء اليوم الأربعاء منافسه توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وواجه محمد صلاح فريق توتنهام في 7 مناسبات بالدوري الإنجليزي سجل خلالهما 4 أهداف وتمريرة حاسمة.
وفي مواجهة أندية العاصمة مثل تشيلسي، توتنهام، آرسنال، فولهام، وست هام وكريستال بالاس بعيدا عن آنفيلد، لم يسجل صلاح سوى هدف أو هدفين في لندن خلال المباريات الـ13 الأخيرة.
جدير بالذكر أن ليفربول وتوتنهام يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة لكل منهما، بينما يتربع سبيرز على قمة الجدول بفارق الأهداف.
وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات خلال مؤتمر المباراة، أمس، غياب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب عن مباراة توتنهام اليوم في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال يورجن كلوب: " من الجيد أن يكون لديك لاعبون جيدون في فريقك، لا أعتقد أن ماتيب قد يكون جاهزًا لمباراة الغد، سنري في تدريب اليوم ثم نقرر".
وتابع : " نابي كيتا ظهر في التدريبات، سنتخذ قرارًا بجاهزيته بعد تدريب اليوم أيضًا، لا أحد يشكك في جودة كيتا لكن عندما تتعرض للإصابة تحتاج إلى التوفيق والحظ حتى لا تتعرض لإصابة أخرى".
واختتم : " لقد تعرض لاعبينا للكثير من الإصابات هذا الموسم، لكننا لم نخسر الكثير من النقاط حتى الآن، خسرنا في بعض المباريات وهذا أمر طبيعي".