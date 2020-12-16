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أخبار العالم

رغم تشديد العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الحوار

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي يدعو تركيا إلى الحوار
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دعاء أبوهشيمة
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن دول الاتحاد قررت معاقبة تركيا دون إغلاق باب الحوار.

وأضاف ميشيل أنه المجلس الأوروبي عرض على واشنطن تفعيل النظام الدولي متعدد الأطراف.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار القمة الأوروبية بتشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار. 

كما دعا ميشيل تركيا لاستئناف المفاوضات مع اليونان، وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قررت تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها في البحر المتوسط. 

وأرجأ الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط.

وعلى الرغم من أن أردوغان انتقد سعي بعض الأطراف في الاتحاد الأوروبي "لخلق مشاكل مع تركيا بشكل متعمد"، زعم أن أنقرة ترغب في فتح صفحة جديدة معهم، لافتا إلى أن العلاقات بين الجانبين أصبحت "أسيرة المصالح الأوروبية الضيقة".

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، جاءت تصريحات أردوغان في اتصال هاتفي أجراه معه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الثلاثاء، حيث أبلغه الأخير بقرار القمة الأوروبية بتشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لافتًا إلى أن "كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية تعد بمثابة فرصة جديدة لكلا الجانبين".

ودعا إلى تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.

وادعى الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، زاعما أن أثينا من تتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة.
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