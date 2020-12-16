ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بيجو 2021 peugeot
بيجو 2021 peugeot 5008
Advertisements
اشرف عطية
بعد الإعلان عن طرح موديلات بيجو 3008 الجديدة في السعودية، أعلنت شركة بيجو عن إطلاق موديلات بيجو 5008 الجديدة موديل 2021 فيس ليفت في مصر؛ حيث تأتي السيارة باختلافات واضحة في التصميم مع 4 فئات متنوعة.

مواصفات بيجو 2021 peugeot 5008

تأتي بيجو 2021 peugeot 5008 بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.8 ثانية. وتأتي السيارة بطول يبلغ 4.64 متر وعرض 2 متر تقريبًا وارتفاع بواقع 1.646 متر وقاعدة عجلات بطول 2.84 متر وحقيبة خلفية 780 لتر ومقاعد تتسع الي 7 ركاب.

 
الأمان في بيجو 2021 peugeot 5008

تتوافر العديد من وسائل الأمان في بيجو 2021 peugeot 5008 التي تشمل فرامل ABS وEBD وEBA مع 6 ايرباج امامي وجانبي وسنتر لوك والتحكم الالكتروني في الثبات ومثبت ومحدد للسرعة ونظام لتنبيه السائق والعديد من وسائل الأمان الأخرى المتاحة في السيارة. 

كماليات بيجو 2021 peugeot 5008

بيجو 2021 peugeot 5008  بها اضاءة نهارية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح خلفية ليد ومصابيح اشارة ليد ومرايا بضبط كهربائي وطي وتسخين وحساسات للركن في الأمام والخلف وعجلات 17 بوصة . 
 
داخلية بيجو 2021 peugeot 5008

تأتي بيجو 2021 peugeot 5008 بتكييف أوتوماتيك وزر لتشغيل المحرك وكمبيوتر للرحلات وعدادات 12.3 بوصة وشاشة 8 بوصة و6 سماعات وبلوتووث وفتحات USB وشحن لاسلكي للهواتف وفتحة سقف بانورامية وخاصية المساج . 
بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور
بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور
بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور
بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور
بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر 2020 .. تعرف عليها بالصور

زيادة 1000 جنيه في اسعار سوزوكي اسبريسو 2021

بسعر 285 ألف جنيه بي واي دي S5 في السوق المصري ..صور

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

شاهد.. لأول مرة حلا الترك تقود سيارة مينى كوبر هدية عيد ميلادها

رسميا.. ساوايست تطرح فئة جديدة من soueast dx7 2021 بسعر مخفض.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوع

الكاف يرد على اتهامه بـ ظلم مصر بعد اعتبار منتخب الشباب خاسرا أمام ليبيا

بعد 150 عامًا من البحث.. العثور على بلاد «بنط» المفقودة بفضل القردة.. صور

مشهد مرعب.. زرافة تهاجم سياحا أثناء تجولهم في الغابة.. فيديو

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

تعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائدًا لقوات الدفاع الجوي وعلى فهمي مستشارا عسكريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور