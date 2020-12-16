بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بعد الإعلان عن طرح موديلات بيجو 3008 الجديدة في السعودية، أعلنت شركة بيجو عن إطلاق موديلات بيجو 5008 الجديدة موديل 2021 فيس ليفت في مصر؛ حيث تأتي السيارة باختلافات واضحة في التصميم مع 4 فئات متنوعة.





مواصفات بيجو 2021 peugeot 5008





تأتي بيجو 2021 peugeot 5008 بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع إمكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.8 ثانية. وتأتي السيارة بطول يبلغ 4.64 متر وعرض 2 متر تقريبًا وارتفاع بواقع 1.646 متر وقاعدة عجلات بطول 2.84 متر وحقيبة خلفية 780 لتر ومقاعد تتسع الي 7 ركاب.





الأمان في بيجو 2021 peugeot 5008





تتوافر العديد من وسائل الأمان في بيجو 2021 peugeot 5008 التي تشمل فرامل ABS وEBD وEBA مع 6 ايرباج امامي وجانبي وسنتر لوك والتحكم الالكتروني في الثبات ومثبت ومحدد للسرعة ونظام لتنبيه السائق والعديد من وسائل الأمان الأخرى المتاحة في السيارة.





كماليات بيجو 2021 peugeot 5008





بيجو 2021 peugeot 5008 بها اضاءة نهارية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح خلفية ليد ومصابيح اشارة ليد ومرايا بضبط كهربائي وطي وتسخين وحساسات للركن في الأمام والخلف وعجلات 17 بوصة .

داخلية بيجو 2021 peugeot 5008



