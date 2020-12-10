مواصفات بيجو 2021 peugeot 5008 في السعودية.. صور

بيجو 2021 peugeot 5008 في طرحت شركة بيجو عملاق صناعة السيارات الفرنسية السيارةفي السعودية وهذه السيارة تنتمي لطراز السيارات الكروس اوفر suv وتأتي بتصميم مبتكر وسنتاول مواصفاتها تفصيليا في هذا الموضوع.





وتستمد بيجو 2021 peugeot 5008 قوتها من محرك 1600 سي سي توربو بأربعة أسطوانات بقوة 165 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة بنظام دفع أمامي، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 15.1 كم/لتر.





تأتي السيارة بيجو 2021 peugeot 5008 بشبك أمامي من الكروم أفقي التصميم مع علامة الأسد أيقونة العالمية الشهيرة ومصابيح أمامية متكيفة بتقنية LED و مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي مع مصابيح التفاف LED وإضاءات ترحيب.





بيجو 2021 peugeot 5008 بها خطوط جانبية من الكروم وسقف باللون الأسود اللامع و جنوط 18 انش بلونين و اكصدامات خلفية بعادمين من الكروم.





تأتي بيجو 2021 peugeot 5008 بخمس مقاعد + 2 من المقاعد الخلفية المنفصلة و مقاعد جلد نابا و تحكم يدوي بكرسي السائق بستة وضعيات مع ميزة طي الكرسي المسطح وتعديل مساند الظهر ودواسات من الفولاذ.





يأتي الأسد الفرنسي بيجو 2021 peugeot 5008 بمقاعد أمامية بخاصية التسخين والمساج والقيادة السلسة والرؤية البعيدة مع بيجو i-Cockpit وشاشة عدادات رقمية بالكامل قابلة للتغيير مقاس 12.3 بوصة.





بيجو 2021 peugeot 5008 بها شاشة أمامية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس مع تقنية البلوتوث وآبل كاربلاي و نظام سمعي متطور من فوكول بعشر سماعات و دخول ذكي للأربعة أبواب وزر تشغيل المحرك بدون مفتاح مع فتح المركبة عبر ريموت كنترول.





تأتي السيارة بيجو 2021 peugeot 5008 بشاحن لاسلكي وتوصيل كهرباء عالي الفولت 220 ومثبت سرعة متكيف وحساسات خلفية وأمامية مع 2 كاميرات رؤية محيطية ٣٦٠ درجة و نظام المساعدة على الوقوف.



