بعدد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

استطاعت الشركة الفرنسية الشهيرة بيجو أن تخطف الأنظار من داخل فعاليات مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ42 ، فتألقت بالعديد من الإصدارات الخاصة لها، لتظهر في عدة صور وهي تنقل النجوم من خلال فئاتها المختلفة، و فى المقدمة يظهر شعار الأسد الفرنسي الشهير عبر وحش الـSUV بيجو 2008.





تستمد Peugeot 2008 قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي "تيربو" يستطيع أن يولد طاقة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





تتمكن السيارة بفضل هذه الإمكانيات أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 لتصل إلى سرعة 100كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 9.9 ثانية، معتمدة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





حصلت Peugeot 2008 على العديد من حزم الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و برنامج EBA الداعم لأنظمة الفرامل ، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP.





تمتعت السيارة بتصميم مميز معتمدة على منظومة الشبكات العريضة التي تحقق أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح هالوجين أمامية، بالإضافة إلى مصابيح طولية الشكل على جانبي الصادم الأمامي، ومرايات طي كهربائية، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة مدعومة بجنوط معدنية أنيقة.





تألقت Peugeot 2008 داخليا بالعديد من وسائل التحكم والرفاهية، تتوسط مصورة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعدد 6 مكبرات صوتية، ومقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم المختلفة، ومستشعرات ركن بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وفتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة Peugeot 2008 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو 400 ألف جنيه.