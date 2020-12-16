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سيارات

بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بيجو 3008 peugeot
بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد
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اشرف عطية
اعلنت شركة بيجو وصول سيارتها الجديدة بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد فيس ليفت موديل 2021 الي مصر والتي تأتي بتصميم محدث يشمل اضافة خطوط تصميم أمامية جريئة وقوية بوحي شكل الأسد مع أنياب الأسد ومخالبه في تصميم المصابيح الأمامية والخلفية مع وحدات الاضاءة الليد في السيارة.

مواصفات بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد

تأتي بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد في مصر في 4 فئات مختلفة بمحرك 1600 سي سي بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتسارع ن 0 الي 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية .

ابعاد بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد

تتميز  بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد بطول يبلغ 4.467 متر وعرض كلي 1.841 متر وارتفاع كلي 2.040 متر وقاعدة عجلات بطول 2.675 متر وحقيبة خلفية تتسع الي 520 لتر من الأمتعة وخلوص أرضي 220 مم.

الامان في بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد

بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد تأتي بالعديد من وسائل ألامان منها فرامل ABS وEBD وEBA وفرامل يد الكترونية مع نظام التحكم الالكتروني في الثبات ومثبت للسرعة ومحدد للسرعة وتنبيه ارهاق السائق ورصد الضغط في الاطارات و6 ايرباج أمامي وجانبي وستائر وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وسنتر لوك .

كماليات بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد

السيارة بيجو 3008 peugeot الشكل الجديد بها نظام المساج والتسخين وتعديل مقعد السائق كهربائيًا وفرش جلدي في الفئات الأعلي وكاميرا في الأمام وشاشة 10 بوصة أو 8 بوصة حسب الفئة وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة ونظام صوت فوكال مع فتحة سقف كهربائية وشحن لاسلكي للهواتف .
بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور
بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور
بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور
بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور
بيجو 3008 peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور
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