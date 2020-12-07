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سيارات

سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بيجو 2020 peugeot
بيجو 2020 peugeot 5008
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة بيجو peugeot سيارتها الكبيرة متعددة الاستخدامات بيجو 2020 peugeot 5008 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV وتأتي بمحرك أربع أسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة قدرها 165 حصانا وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

تأتي السيارة بيجو 2020 peugeot 5008  بمنظومة الجر الأمامى ويمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم / ساعة خلال 8.9 ثانية بمتوسط استهلاك من الوقود بنحو 6 لتر لكل 100 كم.

بيجو 2020 peugeot 5008  تأتي بالعديد من المواصفات القياسية وعوامل الأمان أهمها السوائد الهوائية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع اليكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP .

وجاءت بيجو 2020 peugeot 5008 بجنوط سبور قياس 17 انش وفوانيس شبورة أمامية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.

اسعار بيجو 2020 peugeot 5008 
تبدأ اسعار بيجو 2020 peugeot 5008 من 520,000 جنيه حتى 695,000 جنيه لأعلى فئة .

و استطاعت بيجو peugeot أن تخطف الأنظار من داخل فعاليات مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ42 ، فتألقت بالعديد من الإصدارات الخاصة لها، لتظهر في عدة صور وهي تنقل النجوم من خلال فئاتها المختلفة، و فى المقدمة يظهر شعار الأسد الفرنسي الشهير عبر وحش الـSUV بيجو 2008.

وتستمد بيجو Peugeot 2008 قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي "تيربو" يستطيع أن يولد طاقة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور
سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور
سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور
سعر ومواصفات بيجو 2020 peugeot 5008 اليوم في مصر ..صور
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