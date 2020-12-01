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سيارات

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت شركة بيجو عن انطلاق الطراز الجديد من لاندتريك وهو الفرع الخاص للشركة في قطاع شاحنات البيك ، والذى يستهدف الأسواق الناشئة والذى احتفلت الشركة بالكشف عنه بمدينة لوس كابوس بالمكسيك .

وأوضحت بيجو ان طراز لاندتريك الجديد سيتم انطلاقه على مرحلتين في أمريكا اللاتينية ، أولهما المكسيك وأوروجواي والإكوادور وباراجواي وبنما وبيرو وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا وهايتي وشيلي ، اما المرحلة الثانية فهي الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا .

كما سيتم إطلاق طراز لاندتريك الجديد في مراحل أخرى الى عدد من الدول الافريقية اثناء الكشف عنها ثم بعد ذلك الى معظم دول العالم والأسواق المختلفة .

وتقوم شركة بيجو الان باختبار شاحنة البيك اب الجديدة لاندتريك ، حيث تخضع الشاحنة لرحلة مدتها 50 يومًا ما يعادل 26000 كيلومتر أي 16155 ميلا عبر قارة أمريكا الجنوبية. 

ومن جانبها أوضحت الشركة ان الرحلة بدأت في 25 نوفمبر في مدينة لوس كابوس المكسيكيه وستتجه إلى الإكوادور عن طريق البحر ثم إلى مدينة أوشوايا الواقعة في أقصى جنوب العالم ومن المفترض أن تصل في بداية شهر فبراير في مدينة تييرا ديل الأرجنتينية .

وتستمد الشاحنة البيك اب الصغيرة قوتها من محركين محرك ديزل سعته 1.9 لتر يولد قوة  148 حصان أي 150 حصانًا لكل 110 كيلوواط وعزم دوران 350 نيوتن متر وشاحن توربيني 2.4 لتر بنزين رباعي بقوة 207 حصان و 320 نيوتن متر وسوف يتم دمج الأول مع علبة تروس يدوية من ست سرعات والأخير سيكون لديه خيار أوتوماتيكي بست سرعات. 

ويمكن الاختيار لعملاء بيجو من بين مميزات كثيرة و طلبها مع مقاعد تتسع لما يصل إلى ستة مقاعد في تخطيط 3 + 3 وميزات رياضية مثل نظام المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصة مع تكامل Bluetooth والهاتف الذكي ومنفذ USB والتحكم في المناخ ثنائي المنطقة والتحذير من مغادرة المسار والتحكم في تأرجح المقطورة والتحكم في هبوط المنحدرات مع توفر كاميرات  بزاوية 360 درجة.

والجدير بالذكر ان شركة بيجو تتواجد في قطاع شاحنات البيك أب منذ عام 1938 عندما أطلقت سيارة مسطحة مشتقة من طراز 202. حيث تم استبدالها  بعد الحرب بـ 203 ومن ثم أطلقوا الطراز 403 و والطراز 404 وفي عام 1979 ،أطلقوا الطراز 504 .
شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021
شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021
شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021
شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021
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