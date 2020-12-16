توفيت قبل العملية بساعة.. رحيل الطفلة ميرا التى أمر الرئيس بعلاجها.. فيديو



شيع أهالي قرية محلة مرحوم بمركز طنطا ، جثمان الطفلة ميرا إمام التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة بمعهد ناصر بالقاهرة.

















وأعلن محمود إمام، والد الطفلة ميرا، 8 أشهر، أن ابنته توفيت قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة.









وقالت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، على صفحتها على "فيس بوك": « نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله واللهم لا اعتراض على قضائه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى.. البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله».









