توفيت قبل العملية بساعة.. رحيل الطفلة ميرا التى أمر الرئيس بعلاجها.. فيديو

شيع أهالي قرية محلة مرحوم بمركز طنطا، جثمان الطفلة ميرا إمام التي توفيت صباح اليوم، الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة بمعهد ناصر بالقاهرة.
وأعلن محمود إمام، والد الطفلة ميرا، 8 أشهر، أن ابنته توفيت قبل دخولها غرفة العمليات بنحو ساعة.
وقالت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، على صفحتها على "فيس بوك": « نحمد الله ولا نقول إلا ما يرضي الله واللهم لا اعتراض على قضائه، إن الله لا يريد لها أن تتأذى.. البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله».
كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعلن أن الطفلة ميرا محمود، التي تعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب من مستشفى المبرة بمحافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 أشهر، تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ يومين لإجراء عملية جراحية دقيقة.