مياه القناة: حملات مكبرة على الوصلات المخالفة.. واستمرار أعمال التطهير

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار حملات لجنة المخالفات والخلسة بالشركة لتحصيل المتأخرات من المشتركين الممتنعين عن سداد فواتير استهلاك المياه لفترات طويلة وضبط الوصلات المخالفة، حيث يتم المرور والتفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع " الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.





وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت ، في بيان، الأربعاء، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة القليوبية القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل لمواطنى إقليم القناة.





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وأشار رئيس مياه القناة، أن قطاع الشركة في محافظة بورسعيد تم الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الحرفيين خلف الموقف الجديد، وتطهير الشبكة بحي الضواحي، مشيرًا إلى الانتهاء أيضًا من أعمال التسليك والتطهير في عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية منها مساكن رابعة العدوية بمنطقة الشهداء، وشارع طنطا، وامتداد شارع رضا بنطاق حي ثان، وشارع الإمام على بالسلطان حسين، وشارع مكة بنطاق حي أول، والمنطقة الأولى بالشيخ زايد، ومنطقة التمليك المتطور، ومنطقة الخامسة احتياطي بنطاق حي ثالث ، وشارع الجبلاوي بأبوعطوة، ونفيشة بعد مزلقان نفشيه طريق السويس، ومنطقة نفيشة البحرية بجوار مصنع الثلج ، وتم بمدينه المستقبل مشروع إسكان مبارك أعمال تسليك وتطهير.



