محافظ الغربية يسلم ١٣ عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

شهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم تسليم ١٣ عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وأشار المحافظ أن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الإجتماعى واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تحريرها وصل إلى ٧٧٦ عقدًا، وهذا يعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام إجراءات التقنين.