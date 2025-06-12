محمد موسى: قافلة الصمود قناع زائف للفوضى والفتنة على حدود مصر

هاجم الإعلامي محمد موسى ما يعرف بـ"قافلة الصمود"، واصفا إياها بأنها قناع زائف للفوضى والفتنة، وليس لها أي علاقة بالدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني.



وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذه القافلة لا تمثل تضامنا صادقًا، بل تستخدم كأداة لاستعراض إعلامي رخيص، يستغل فيه اسم القضية الفلسطينية لتمرير أجندات مشبوهة.



وأشار إلى أن دخول هذه القافلة إلى حدود الدولة المصرية دون تنسيق أو احترام لسيادتها يُعد تجاوزا مرفوضا، بل تهديدا مباشرًا للأمن القومي المصري، مضيفا: "مصر ليست ساحة لالتقاط الصور، ولا بوابة مفتوحة لمن يبحث عن الشهرة على حساب استقرارها."



وشدد محمد موسى على أن من يريد دعم فلسطين حقا، عليه أن يحترم سيادة الدول وقوانينها، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت في مقدمة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأحد أن يعبث بأمنها وحدودها تحت أي لافتة أو شعار.



