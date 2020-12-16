السجن 3 سنوات للفار لارتكابه جريمة قتل بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي بالسجن المشدد 3 سنوات لـ طالب وشهرته أحمد الفأر لاتهامه بضرب مواطن عمدا بالسيدة زينب .





صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين احمد هارون و هيثم الطنطاوي وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.





وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة قام المتهم بضرب المجني عليه عبده عباس عمدا بأن قام اثر مشادة كلامية بينهما بطعنه في الصدر بواسطة سلاح أبيض كتر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلي موته علي النحو المبين بالتحقيقات .









كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية لذلك .