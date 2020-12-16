رئيس مياه القناة بين العمال خلال كسح مياه الأمطار في بورسعيد

وأكد علي استمرار رفع حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ومتابعته بنفسه لحظة بلحظة أعمال سحب تجمعات المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في محافظات القناة الثلاث ، وتمت مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وأماكن تمركزها، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات، مؤكدًا أن هناك فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة، على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي من أمطار وسيول.









ولفت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة الي تطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار.









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وأضاف رئيس مياه القناة، إنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.