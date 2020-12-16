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رياضة

نقل موسيماني لـ مستشفى خاص بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحص طبي شامل في أحد مستشفيات الدقي حاليًا.

ويجري موسيماني مسحة طبية حاليًا علي أن يخضع للعزل بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة لمنع إختلاطه بأسرته لتجنب أي إصابات جديدة.

وأعلن النادي الأهلي إصابة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الأهلي إلى أن المسحة الطبية التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن المدرب سيخضع للعزل الصحي والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن موسيماني سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للتأكد، ولكنه في جميع الأحوال لن يتواجد في التدريبات ولن يقود الفريق الأحمر في مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الجمعة بالدوري المصري.

يذكر أن موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية الشهر الماضي، قبل أن يفوز مع الأهلي بكأس مصر في الخامس من ديسمبر الحالي.
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