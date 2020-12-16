برلماني: إجراء انتخابات النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا رسالة قوية للعالم

أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أثبتت أن لديها إصرارا على استكمال البنية الأساسية للمنظومة التشريعية في مصر بإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ .









وأضاف محمد اسماعيل في حواره ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا رسالة للعالم بأن مصر دولة قوية قادرة على استكمال عملية التنمية السياسية.









وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لانتقال مصر إلى دولة ديمقراطية عصرية حديثة في ظل وجود مجلسي النواب والشيوخ.









وقال محمد اسماعيل :" مصر من أقدم الدول في العمل النيابي ولديها تاريخ يمتد عبر 150 عاما في العمل النيابي البرلماني".









ولفت إسماعيل إلى أن جميع مؤسسات الدولة تكاتفت من أجل إنجاح انتخابات مجلس النواب والشيوخ مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









يشار إلى أن مجلس النواب عقد أمس جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.









وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.









وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصلًا تشريعيًا موفقًا بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".







