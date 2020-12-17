المياه لا تصلح للشرب .. أهالى كوم سخين يستغيثون بالمسئولين لنقلهم إلى أقرب مرشح على النيل.. صور

سادة حالة من الغصب بين أهالى قرية كوم سخين التابعة لمجلس قروى الحراجية مركز قوص بمحافظة قنا ، بسبب تلوث المياه وإلقاء حيوانات نافقة في الترعة التي يتواجد عليها المرشح الذى يستمدون منه مياه الشرب.





ويقول أهالى كوم سخين قرية الحراجية مركز قوص بمحافظة قنا في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد" : نعانى نحن أهل القرية بالكامل من تلوث مرشح المياه التى نعيش عليه تعبنا كثيرا دون جدوى، أمنيتنا صوتنا يوصل لأى مسئول لإنقاذنا من انتشار الأوبئة والمرض بسبب مرشح المياه القائم على ترعة ملوثة وممتلئة بالمصائب، وعلى رأسها الحيوانات النافقة ومخلفات الزراعة والطرق .





وأضافوا : نطالب بنقلنا إلى أقرب مرشح على النيل وده متوفر في القرى القريبة وعلى رأسها قرية الكريتية مركز قوص محافظة قنا وهى قريه مجاوره، لكن لما قدمنا طلب بتحويلنا عليه حولونا فتره بسيطه وبعد كده قالوا ان المرحله الاولى غير كافيه لتغطيه قريتكم".





وأوضحوا انه تم تقديم طلب حتى يتم تنفيذ مرحله تانية ووافقت عليه المحافظه وتم تنفذها بالفعل ولكن المسئولين حتى الآن يرفضون توصيل المياه من المرشح لقريتنا بحجه ضعف المواتير وطول المسافة.

وناشد الأهالى المسئولين نقلهم إلى أقرب مرشح على النيل رأفة بصحة الأهالى .





للتواصل من خلال ارقام

محمد سليم 01095535111

محمد رياض 01065658501





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