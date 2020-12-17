خبيرة تجميل: المايكروبيلدنج تقنية لرسم الحواجب بشعيرات شبه طبيعية

ظهرت مؤخرا العديد من التقنيات الحديثة والتي تعطي الحواجب شكل أكثر مثالية، ومن أبرزها والتي تسألت عليها اغلب الفتيات هي رسم الحواجب بـ الميكروبليدنج ، وهي تقنية تعتمد على رسم شعيرات صغيرة تشبه شعر الحواجب الطبيعية.





وقالت خبيرة التجميل نسمة مجدي، إن "المايكروبيلدنج" وهو عبارة عن رسم الحواجب عن طريق شعيرات شبه طبيعية يطفو عليها مظهرًا غير مصطنع، الذي يحلم معظم الفتيات بتحقيقه دون استخدام الميك اب.





وتابعت "مجدي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن عمل تاتو حواجب أو الميكرو بليدج في المعاناة من الشعر الخفيف للحواجب، أو ان شكل الحاجب ليس مثاليا مناسب للوجه ملئ بـ الفراغات، أو غير مستوى.

وأضافت مجدى، إلى أنه الميكروبليدنج يعطي إحساس للحواجب بأنه شعر طبيعى، وذك لأنه يغير من مظهرها و يزيدها جمالًا وجاذبية، خاصة وأن الحواجب لها عامل كبير فى تغير شكل الوجه.





فيما أكدت مجدي، أن المايكرو بيلدنج هو أنسب طرق تجميل الحواجب، حيث يظهرها وكأنها حواجب طبيعية مرسومة شعرة بشعرة، فيتم استخدام اللون المناسب للبشرة وتحدد الحواجب بالشكل والمقاييس التى تتناسب مع حجم الوجه.



