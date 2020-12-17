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مرأة

خبيرة تجميل: المايكروبيلدنج تقنية لرسم الحواجب بشعيرات شبه طبيعية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:43 ص
متى يمكنك اختيار
متى يمكنك اختيار رسم الحواجب بـ المايكروبليدنج ؟
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آية التيجي
ظهرت مؤخرا العديد من التقنيات الحديثة والتي تعطي الحواجب شكل أكثر مثالية، ومن أبرزها والتي تسألت عليها اغلب الفتيات هي رسم الحواجب بـ الميكروبليدنج، وهي تقنية تعتمد على رسم شعيرات صغيرة تشبه شعر الحواجب الطبيعية.

وقالت خبيرة التجميل نسمة مجدي، إن "المايكروبيلدنج" وهو عبارة عن رسم الحواجب عن طريق شعيرات شبه طبيعية يطفو عليها مظهرًا غير مصطنع، الذي يحلم معظم الفتيات بتحقيقه دون استخدام الميك اب.

وتابعت "مجدي"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن عمل تاتو حواجب أو الميكرو بليدج في المعاناة من الشعر الخفيف للحواجب، أو ان شكل الحاجب ليس مثاليا مناسب للوجه ملئ بـ الفراغات، أو غير مستوى.

وأضافت مجدى، إلى أنه الميكروبليدنج يعطي إحساس للحواجب بأنه شعر طبيعى، وذك لأنه يغير من مظهرها و يزيدها جمالًا وجاذبية، خاصة وأن الحواجب لها عامل كبير فى تغير شكل الوجه.

فيما أكدت مجدي، أن المايكرو بيلدنج هو أنسب طرق تجميل الحواجب، حيث يظهرها وكأنها حواجب طبيعية مرسومة شعرة بشعرة، فيتم استخدام اللون المناسب للبشرة  وتحدد الحواجب بالشكل والمقاييس التى تتناسب مع حجم الوجه.

وتابعت مجدي، أن الميكروبليدينج يمنح إطلالة تدوم من 10 أشهر إلى سنة، وبعد تلك الفترة إذا رغبت الفتاة تقوم بعمله من جديد، وهي احد التقنيات التي لا تحمل أى نوع من أنواع المخاطر.
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