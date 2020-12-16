تعليق محمد يوسف بعد هزيمة البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية

أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن فريقه أضاع فرصًا خطيرة في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.





وقال يوسف خلال تصريحاته عقب المباراة: "البدايات دائمًا تشهد نتائج متقلبة ونعلم ذلك جيدًا ، الشوط الأول كان سجالًا بين الفريقين وأضعنا فرصة حقيقية أمام المرمى، وبين شوطي المباراة دفعنا بفادي فريد ومحمد مثناني لزيادة الضغط علي الخصم وتعويض الهدف وقد كان".





وواصل: "توقيت ركلة جزاء سيراميكا عقب هدف التعادل كان مؤثرًا على أداء اللاعبين للحظات، وأدرك من خلالها سيراميكا الهدف الثالث ، أضعنا فرصًا غاية في الخطورة قبل نهاية المباراة وتصدت العارضة مرتين لتسديدات اللاعب علي صابر".





وأختتم: "لا أتحدث مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة وسنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبدأ في الاستعداد للمباراة القادمة".



