ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على دورية له

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:07 م
الحدود السودانية
الحدود السودانية الإثيوبية
Advertisements
شريف سيد
أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له دورية سودانية من قبل ميليشيا إثيوبية على الحدود بين البلدين. 

وقال البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية على الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لقد ظلت القوات المسلحة ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية وحالة عدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين". 

وأضاف: "هذا الأمر الذي اتخذت حياله القوات المسلحة عددا من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات".

وتابع البيان: "مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر2020 وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات". 

واختتم البيان قائلا: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستظل على العهد حامية لتراب الوطن وشعبه وقادرة على حسم أي تحركات معادية داخل حدودنا ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى أخر جندي". 

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 عسكريين سودانيين، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بأوامر آبي أحمد.. الجيش الإثيوبي يرتكب مجزرة ويقتل 550 شخصا في تيجراي

انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

الجيش السوداني: لن نغلق الحدود أمام لاجئي إقليم تيجراي

بعد 25 عاما.. الجيش السوداني يسترد أراض واسعة تسيطر عليها قوات إثيوبية

موقع أمريكي يكشف حقيقة دخول الجيش السوداني إلى إثيوبيا

أديس أبابا تلعب بالنار.. تفاصيل هجوم ميليشيا إثيوبية على الجيش السوداني

ترشيحاتنا

تسريبات خطيرة.. إدارة ترامب سمحت بإصابة ملايين الأمريكيين بكورونا لغرض محدد

بعد إصابة موسيماني بكورونا.. جونسون يقود تدريبات الأهلي

نرفض التدخل فى شئون الدول.. بسام راضي: لقاء السيسى ومحمد بن زايد تطرق لـ ملف المصالحة مع قطر

نشرة المرأة والصحة.. 15 ميزة صحية لفاكهة الكاكا..عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير

على طاولة مجلس الوزراء.. قرار كويتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

يمكن أن تحدث في أي ثانية.. كارثة تهدد البلدان الواقعة على البحر الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة.. 15 ميزة صحية لفاكهة الكاكا..عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير

دراسة تحذر.. ارتداء القناع المستعمل أسوأ من عدمه